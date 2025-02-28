台3線竹東下坡彎道豐田廂型車暴衝 4大小車連環撞、3傷送醫

台3線新竹縣竹東慈惠堂前下坡彎道今天清晨發生4大小車連環撞意外，造成3傷。（竹縣府消防局提供）

2025/02/28 12:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕彭姓男子今天清晨7點多駕駛豐田7人座廂型車沿台3線北上，經新竹縣竹東慈惠堂前下坡彎道時原因不明突然失控，先是暴衝越過雙黃線跟對向、南下的三菱房車對撞，再跟房車後方、65歲秋姓男機車騎士以及另輛三菱廂型車持續碰撞，造成3人受傷送醫。

竹東警分局初步調查發現，相關當事人的酒測值都是0，事發原因待釐清，現場撞得亂七八糟，其中首當其衝被撞到第1輛三菱房車左側車身不僅被撞凹陷，左後輪也被撞掉，且因撞擊後失控，原本南下往北埔的車子最後也被撞得衝過雙黃線，打橫停在北上2個車道上，所幸沒有翻覆。

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警方說，可能正逢下坡路段，彭男的車子撞到前述三菱房車後並沒有立刻停住，持續逆向往前跟65歲秋姓男機車騎士對撞，導致秋男腳踝骨折，整個機車被撞得不成車形。

彭男撞完機車後再撞上機車後方的三菱廂型車，導致這輛廂型車的車頭全毀，張姓司機和車內乘客也都受有輕傷，都被送往新竹台大分院生醫醫院竹東院區治療和觀察，這時彭男的座車才總算停了下來，車頭也已經全毀。

原因不明失控逆向暴衝的豐田廂型車（圖左）連續撞到三菱廂型車後，終於逆向停在台3線南下車道上，車頭全毀。（竹縣府消防局提供）

首當其衝的三菱房車左側車身嚴重毀損，左後輪都被撞掉了。（竹縣府消防局提供）

秋姓男子腳踝骨折被送醫，機車被撞到不成車形。（竹縣府消防局提供）

最後被撞的三菱廂型車車頭嚴重毀損。（竹縣府消防局提供）

失控逆向爆裝的豐田7人座廂型車車頭全毀。（竹縣府消防局提供）

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