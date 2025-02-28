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    6旬婦網戀「梁朝偉」 差點匯款17萬「代墊來台飯店費」

    詐團利用港星影帝梁朝偉的大頭照，冒稱是梁朝偉行騙阮婦。（記者邱俊福翻攝）

    詐團利用港星影帝梁朝偉的大頭照，冒稱是梁朝偉行騙阮婦。（記者邱俊福翻攝）

    2025/02/28 12:23

    〔記者邱俊福／台北報導〕退休在家的6旬阮姓婦人，半年前於臉書遭「假交友」詐騙集團盯上，利用港星影帝梁朝偉的大頭照，冒稱是梁朝偉，跟阮婦噓寒問暖，阮婦竟信以為真，談起網戀，本月初對方以欲來台要求先行代墊飯店費用為由，誘騙阮婦交付17萬元，所幸銀行行員發現有異，通報轄區北市警松山分局中崙派出所及時攔阻，保住老本。

    警方調查，去年底，阮婦在臉書遭詐團成員冒稱是梁朝偉身分搭訕，為取信阮婦，還以梁朝偉照片作為通訊軟體的大頭照，跟阮婦大談網路戀情。

    據阮婦表達，她在香港認識梁朝偉的「經紀人」，並且與梁朝偉朝夕聊天後戀愛交往，因近期經紀人需處理梁朝偉來台住宿飯店的費用，需要她先代墊後來台再返還。

    本月11日，阮婦便在對方催促下，依指示獨自前往國泰世華商業銀行復興分行欲領款17萬元，行員感覺有異關懷提問，阮婦表示是欲購買價值17萬的Apple Store卡，交付給梁朝偉的「經紀人」，代墊飯店費用，更稱梁朝偉正追求她。

    女行員聞訊，研判是詐團伎倆，立即通報轄區警方，警方派員趕抵後，經了解對話紀錄，並當場撥打對方電話皆無回應下，不斷向阮婦宣導此為常見的「假交友」詐騙手法，最後阮婦才在警方與行員勸說下，放棄提款後離去。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    阮婦跟冒名影帝梁朝偉的詐團成員通訊軟體對話。（記者邱俊福翻攝）

    阮婦跟冒名影帝梁朝偉的詐團成員通訊軟體對話。（記者邱俊福翻攝）

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