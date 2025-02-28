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    嘉義市女子突然路倒 民眾與救護合力救援恢復心跳

    具有T1證照的民眾協助進行CPR。（嘉義市消防局提供）

    具有T1證照的民眾協助進行CPR。（嘉義市消防局提供）

    2025/02/28 11:55

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市日前一名65歲女子突然倒在路邊失去意識，救護人員獲報前往救援，現場還有一名女性民眾表示有T1初級救護技術員證照，女性民眾協助CPR，救護人員使用AED及注射強心劑，終於讓路倒女子恢復心跳。

    嘉義市消防局今天表示，日前接獲報案仁愛路有女子路倒，湖內分隊救護人員前往救護，報案人說，路倒女子騎腳踏車，突然停在路邊稱身體不適，隨後就倒在路邊失去意識；救護人員發現，女子已無呼吸心跳，呈現「瀕死式呼吸」，心肺功能停止。

    現場1名女性民眾表示，她有T1證照，救護人員請女性民眾實施CPR，救護人員則使用AED（現場不建議電擊），放置IGEL﹙喉罩呼吸道﹚、BVM（正壓給氧）、潮氣末二氧化碳（etCO2）處置，注射2支強心劑藥物，患者經現場救援，經過數分鐘後恢復自發性循環，立即送往嘉基急救。

    嘉義市消防局表示，研究報告指出若病患倒下無呼吸心跳，沒有即時施行CPR，病患存活率每分鐘將下降7%到10%，若能即時施行CPR，病患每分鐘存活率下降率將會減半，民眾即時給予CPR施救，能大大提升存活率；市消也表示，消防局有提供免費CPR教學，民眾若有意願學習可洽詢。

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