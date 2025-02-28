去年取締闖紅燈逾1.1萬件 屏東警分局3/4起3天大執法

防制違規行為造成事故，屏東警分局將展開大執法專案，針對闖紅燈違規加強取締。 （屏東警分局提供）

2025/02/28 10:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉丹榮路與和平路口於日前發生A1死亡交通事故，沿丹榮路直行的機車在號誌轉換為紅燈之際，闖紅燈高速撞上對向左轉彎的汽車，機車騎士當場失去意識，經急救無效身亡；為防制闖紅燈違規行為，屏縣屏東警分局將從下週二（3月4日）至6日執行交通大執法專案。

屏東警分局統計，去年（2024年）於轄內包括屏東市、長治鄉、麟洛鄉、萬丹鄉等，共舉發闖紅燈違規1萬1844件，顯見民眾遵守號誌行駛的駕駛習慣仍有很大的進步空間。

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為有效減少交通事故發生，屏東警分局將從今年（2025年）3月4日至3月6日將執行為期3日的交通大執法專案，針對闖紅燈違規加強取締。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽機車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口，有闖紅燈直行、左轉及迴轉情形，處新台幣1800元以上5400百元以下罰鍰；闖紅燈右轉則處600元以上1800元以下罰鍰。另依據第74條第1項第1款規定，慢車（含自行車、微型電動二輪車等）駕駛人，有闖紅燈行為者，處300元以上1200元以下罰鍰。

警方呼籲，「黃燈」號誌用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權，請駕駛人養成見黃燈亮起後減速行駛、準備停等的習慣，以保障自身及他人交通安全。

屏東警分局將從3月4日至3月6日將執行為期3日的交通大執法專案，針對闖紅燈違規加強取締。示意圖。（屏東警分局提供）

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