山陀兒吹垮太陽能板 車主自扮柯南找到毀車元凶

山陀兒颱風肆虐高雄造成滿目瘡痍，夏姓車主自扮柯南找到毀車元凶。示意圖，非當事車輛。（資料照）

2025/02/28 09:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年10月，山陀兒颱風肆虐高雄造成滿目瘡痍，夏姓女子在颱風警報解除後，發現自家愛車被砸毀，修車費高達21萬餘元，夏女自扮柯南找「凶手」，發現愛車是被颱風吹垮的太陽能板砸壞，她循線找到安裝太陽能板的方姓屋主，提告索賠20萬元，女姓屋主雖然否認太陽能砸車，但因事證明確，仍被法官判賠8萬多元。

山陀兒颱風去年重創高雄，並創下驚人風量紀錄，高市府共接獲5572件災情通報，其中以路樹災情最慘重，共受理2167件，廣告招牌災情也受理389件。

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判決指出，夏姓女子在颱風過後，發現停靠在前鎮區路邊的愛車被砸毀，夏女花了21萬餘元才把車修好，她不甘損失，決定找出毀車凶手。

夏女沿街調閱監視器畫面，果然發現愛車被一塊白色的太陽能板砸壞，再追查下去，確認這塊太陽能板來自附近的方姓屋主家，她找上門要求屋主賠償，但屋主不認帳，雙方因此鬧上法院。

高雄地方法院簡易庭審理時，方姓屋主坦承太易台板是她家的，但辯稱颱風前有做好防風措施，且無法證明車子是被她家太陽能板砸壞，自己不應該賠錢；法官當庭勘驗監視器畫面，確認太陽能板就是毀車元凶，而方女也無法證明自己如何做好防颱措施，因此認定她須賠償夏女損失，經折舊計價後，判方女應賠8萬餘元，可上訴。

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