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    美國石油大亨欲匯33億美金來台定居？ 65歲婦急開戶

    婦人（右）宣稱與美國網友相戀。（民眾提供）

    婦人（右）宣稱與美國網友相戀。（民眾提供）

    2025/02/28 09:35

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區一名65歲婦人近日前往銀行辦理開戶業務，經行員關懷後發現，婦人急於開戶是因為網戀對象計畫來台與其結婚定居，對方聲稱自己是石油大亨擁有大筆資產，但無法順利存入台灣的金融機構，要求婦人以自己的名義開戶。行員隨即通知警方到場處理，員警聽聞匯款金額高達33億美金，立即判斷此應是典型的愛情詐騙，經一番了解勸說下，婦人最終決定放棄開戶。

    豐原警分局豐原派出所巡佐蔡呈瑞、警員陳彥勳於前日獲報，銀行內有民眾疑似遭到詐騙，需要警方協助。經了解，單身的65歲許姓婦人，透過交友軟體認識一位美籍男網友「麥克」，雙方以LINE、電子郵件等方式聯繫，無話不談極為投緣，麥克還親暱地稱呼許婦為「老婆」，並表示計畫來台結婚定居。

    麥克聲稱自己事業版圖極廣，遍及醫療及石油產業，並提到因為親友皆陸續去世，這世上他只剩許婦這唯一的依靠。麥克表示，自己已將美國所有資產變現，但因為自己是外籍人士，無法在台灣開戶，所以希望將全部積蓄33億美金匯至「未來老婆」許婦的帳戶，以利購置新房定居使用，信以為真的許婦才會急奔銀行辦理開戶。

    幸好行員關懷發現許婦開戶用途有異，通報警方到場處理。員警以分享過去受理遭詐案件，以及網路類似新聞案例的方式進行勸說，提醒許婦詐騙集團不只騙錢，還會騙帳號，稍有不慎可能淪為人頭帳戶，並建議若麥克是真愛，應邀對方一同到銀行辦理開戶，這樣不僅可以避免成為洗錢的犧牲者，也能更清楚對方的真實意圖，許婦對於員警提出的方法十分認同，果斷決定放棄開戶。

    經統計，豐原分局今年1月份成功阻詐件數計有13件，攔阻金額達701萬元。警方提醒，網路交友陷阱多，詐騙集團常以溫柔言語讓民眾卸下心防，進而騙取錢財，提醒民眾若有素未謀面的網友提及金錢、金融卡及存簿等私人財產，應小心謹慎、提高警覺，若有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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