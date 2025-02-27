2/27 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北

今晚（27日）開獎的第114000053期今彩539頭獎開出2注，威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/27 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（27日）開獎的第114000053期今彩539頭獎開出2注，由新北市五股區五福路11之5號「錢發發彩券行」、新北市林口區林口路32號「林口幸運來彩券行」開出；第114000017期威力彩頭獎則摃龜。

第114000017期威力彩中獎號碼為「第一區：01、07、08、24、26、34。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共266注中獎，每注可得4000元；陸獎共1901注中獎，每注可得800元；柒獎共3688注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬966注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6462注中獎，每注可得100元；普獎共4萬7065注中獎，每注可得100元。

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第114000053期今彩539中獎號碼為「11、12、20、28、29」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共270注中獎，每注可得2萬元；參獎共9073注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬7436中獎，每注可得50元。

第114000053期39樂合彩中獎號碼為「11、12、20、28、29」。四合11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共306注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3028注中獎，每注可得1125元。

第114000053期3星彩中獎號碼為「295」。壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第114000053期4星彩中獎號碼為「7936」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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