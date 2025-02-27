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    自投羅網！詐騙車手派出所前取款 警鷹眼識破當場逮人

    良性越南籍移工擔任詐騙集團當車手，到超商提領詐款，警方在其身上搜出12萬現鈔。（民眾提供）

    良性越南籍移工擔任詐騙集團當車手，到超商提領詐款，警方在其身上搜出12萬現鈔。（民眾提供）

    2025/02/27 22:15

    〔記者陳冠備／彰化報導〕真是在太歲頭上動土！彰化縣一名良姓越南籍移工擔任詐騙集團車手，近日他騎機車前往取款，經過村上派出所時，眼睛還瞄了一眼，並將機車停在派出所對面的超商進入提款，此舉引起值班警員注意，經查發現，該機車懸掛失竊車牌，於是立即進入超商查緝良男，果然從其身上搜出12萬現鈔與毒品吸食器等證物，犯罪過程簡直自投羅網。警方訊後依竊盜、毒品及洗錢等罪嫌法辦。

    村上派出所表示， 2月19日中午12時，警員許宏祥準備出勤，發現門口一騎車穿白衣的男子行跡可疑，眼睛不斷瞄向派出所，經查詢車牌，發現該車牌為失竊車牌，不過該男子未立刻騎走，還繼續向天借膽，將機車停放派出所前的超商，並直奔ATM提款。

    隨後許員進入超商，該男開始神情緊張、四處張望，並立刻假裝滑手機，企圖掩飾行為，但警方早已鎖定並進行盤查，在其身上搜出提款卡1張、現金12萬1100元，並在其機車內發現毒品吸食器等，當場逮捕。

    警方表示，透過翻譯人員溝通，良嫌坦承擔任詐騙集團車手，騎乘懸掛失竊車牌的機車前往超商提款。全案訊後，依竊盜、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，將良男移送彰化地檢署偵辦。警方呼籲，若發現可疑人士在ATM前長時間逗留或異常提款行為，應立即通報警方處理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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    警方在良姓移工身上搜出12萬現鈔與毒品吸食器。（警方提供）

    警方在良姓移工身上搜出12萬現鈔與毒品吸食器。（警方提供）

    良男跑到派出所前超商領取詐款，被警方發現行蹤可疑逮捕，犯罪過程簡直自投羅網。（民眾提供）

    良男跑到派出所前超商領取詐款，被警方發現行蹤可疑逮捕，犯罪過程簡直自投羅網。（民眾提供）

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