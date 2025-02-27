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    司機恍神開到對向車道 無辜騎士頭撞貨車擋風玻璃慘死

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/27 20:26

    〔記者王冠仁／台北報導〕57歲黃姓司機今天下午駕駛小貨車外出送貨，行經台北市水源快速道路東往西方向時，他疑因恍神疏於注意路況，居然將車開到外側水源路，導致貨車車頭撞上對行直行、由41歲羅姓騎士騎乘的機車。羅男頭部撞上貨車擋風玻璃，受創嚴重，經送醫急救後仍回天乏術。

    警方調查，今天下午4時48分，黃姓司機駕駛小貨車外出送貨，行經水源快速道路東往西變換至外側水源路時，他疑因恍神疏於注意路況，車頭筆直撞上當時對向在水源路上直行的羅姓機車騎士。

    由於黃當時車速不慢，強大的撞擊力道導致羅男頭部撞上貨車擋風玻璃，儘管羅有戴安全帽，但頭部仍然受到重創，經緊急送往台大醫院急救，但最終仍傷重不治。

    據悉，黃發現自己闖禍、撞死機車騎士後，當下嚇得說不出話，他雖然沒有酒駕，但對於相關事發經過卻不記得，警方懷疑他可能精神不繼、開車時恍神才釀禍。

    警方除了將黃依過失致死罪嫌送辦，同時也調閱周邊監視器影像、行車影像，將全案送台北市交通警察大隊初步分析研判，以釐清肇事責任。

    萬華分局呼籲，駕駛人應遵守道路交通標誌標線號誌規範，在變換車道前應使用方向燈並隨時注意車前狀況，以策行車安全。

    黃男貨車車頭嚴重凹陷。（記者王冠仁翻攝）

    黃男貨車車頭嚴重凹陷。（記者王冠仁翻攝）

    羅男機車幾乎變成廢鐵。（記者王冠仁翻攝）

    羅男機車幾乎變成廢鐵。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

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