新化透天厝疑似電線走火釀災 火災警報器及時反應立功

台南市新化區1棟透天厝疑似電線走火，引燃客廳沙發釀災，幸好住警器及時反應，屋主及時逃生，未造成傷亡。（記者劉婉君翻攝）

2025/02/27 20:48

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新化區知母義地區一棟透天厝，今（27）日上午傳出火警，幸好住宅用火災警報器發揮作用，屋主及時逃生，未造成人員傷亡。

該起火警疑似因電線走火，引燃客廳沙發，導致透天厝的1樓濃煙密布，屋內的住警器偵測到濃煙後發出警報，屋主立即逃生報案。新化消防分隊接獲通報後，立即到場搶救，抵達現場時屋主已順利逃生，並將可燃物移至屋外，消防人員協助殘火處理。

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消防人員表示，幸好該透天厝有安裝住警器且發揮功能，提醒屋主及早應變，未釀成更大災害。

消防局第4救災救護大隊大隊長蔡國保呼籲，住宅火災發生的原因，以「爐火烹調」及「電器因素」佔大多數，為提早偵知火災的發生，家中務必安裝住宅用火災警報器。

消防局長李明峯指出，住宅裝置住宅用火災警報器，萬一火災發生，可及早發揮警報作用，提早30秒採取避難逃生行動，減少火災損失及降低人命傷亡。住宅用火災警報器價格便宜且安裝容易，賣場即可購得。

台南市新化區1棟透天厝疑似電線走火，引燃客廳沙發釀災，幸好住警器及時反應，屋主及時逃生，未造成傷亡。（記者劉婉君翻攝）

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