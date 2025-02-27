北市男闖空門失風落跑躲床底 害「13條通」室友一起被逮

警方逮捕廖嫌。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/27 19:21

〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓竊賊前天深夜，跑到台北市小西街一處民宅闖空門，四處搜刮值錢物品；屋主返家時撞見，他嚇得帶著贓物奪門而出。警方循線到廖男位於基河路的住處搜索，發現他躲在床鋪下，警方擴大追查贓物之際，發現他的蕭姓室友是身揹13條案件的通緝犯，當場將兩人帶回警局。

警方調查，廖姓竊賊在前天深夜時刻，跑到台北市小西街一處民宅闖空門行竊，他在屋內大肆搜刮，偷走屋主總價值約10萬元的筆記型電腦、手機、平板電腦、單眼相機等。當時廖為了方便搬運贓物，還偷走屋主的行李箱，將偷來的東西裝在行李箱內，並且先將行李箱搬出屋外，再分次將這些贓物拿出去裝進行李箱。

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這時屋主恰好開門返家，屋主撞見屋內遭小偷，隨即打電話報警，他也嚇得立刻爬上鐵皮屋逃竄離去。

不過，廖嫌沒有忘記要拿走先前已經先放在屋外、裝滿大量贓物的行李箱，他隨即拖著行李箱離開現場，並跑回基河路租屋處躲藏。

警方獲報後調閱監視器畫面追查，迅速鎖定竊賊離去身影，循線前往廖嫌位於基河路的租屋處查找；廖嫌沒想到警方火速找上門，連贓物也來不及藏，只能迅速躲進床底下，最終仍被警方揪出。

警方說，在搜扣廖嫌偷來的贓物之際，警方恰好遇上他的蕭姓室友返家，警方起先懷疑也涉及此起竊案，因此清查其身分，赫然發現蕭男居然是被全台多處地檢署、法院發布通緝、身揹13條通緝在案的通緝犯。

警方清查後，確認蕭男與廖男犯下的竊盜案無關，兩人只是剛好都在該處承租雅房。警方將廖嫌依竊盜罪嫌送辦，同時將蕭男解送歸案，他們恐怕沒料到平時住在一起，這次居然還一起進了警局。

廖嫌拖著偷來、裝滿贓物的行李箱離去。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣廖男偷來的行李箱、筆記型電腦、單眼相機等。（記者王冠仁翻攝）

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