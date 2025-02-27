530萬人次瀏覽！彰化賣場停車場爆「活春宮」 男女主角到案曝真相

彰化賣場停車場疑活春宮被PO網，吸引高達500萬人次瀏覽，警方通知夫妻2人到案。示意圖，與新聞事件無關。（記者湯世名攝）

2025/02/27 19:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一間賣場停車場，有1輛賓士的後車廂車門半開，被民眾拍到疑似「活春宮」PO網，吸引逾530萬人次瀏覽，業者報案後，警方今（27日）通知這對男女到案，原來是一對夫妻，並表示當晚到賣場購物，絕對沒有做那回事，畫面造成外界誤解，網友是看圖說故事；至於2人當時在車內做什麼，警方三緘其口，並將2人依妨害風化罪嫌函送法辦。

這段在網路上發布的影片顯示，有民眾來到賣場停車場時，突然看到1輛賓士休旅車後方的車門半掩，還疑似露出臀部賣力進行「活塞運動」。影片曝光後引發網友熱議。民眾指在停車場打砲還不關車門很瞎，「不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去」。

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賣場業者發現影片有休旅車車牌，當晚向彰化警分局報案，警方今天將賓士休旅車的當事人通知到案，原來是一對30多歲的夫妻；2人向警方表示，當晚曾到賣場購物，但絕對沒有做那回事，畫面造成外界誤解，網友是看圖說故事。

至於當時2人在車內做甚麼事，警方三緘其口，未透漏相關案情，不過由於賣場業者有提告，警方仍將夫妻2人依涉嫌妨害風化函送彰化地檢署偵辦。

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