林岱樺涉貪案再押1人 通法寺住持釋煌智羈押禁見

通法寺住持釋煌智涉林岱樺助理費及獻金案遭法院羈押禁見。（記者黃佳琳攝）

2025/02/27 19:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，100萬元交保，但她的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計收押禁見。檢調昨天二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，帶回住持釋煌智偵訊，雄檢今天凌晨3點半複訊結束，向法院聲押釋煌智，今晚獲准。

崇信佛法、茹素多年的林岱樺與轄區通法寺的關係匪淺，通法寺住持釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺；外傳釋煌智雖是佛門中人，但入世甚深，形同林岱樺在高雄的「地下軍師」，甚至聘用立委服務處助理都要被釋煌智面試，且釋煌智也廣用自己的人脈，替林岱樺爭取高雄市長初選出線。

請繼續往下閱讀...

檢調20日首度偵辦林岱樺涉詐助理費及違法收受政治獻金案，林岱樺被檢方諭令100萬元交保，首波被傳喚到案的釋煌智100萬元交保。林岱樺胞弟等3人被檢方成功聲押，檢調疑再度勾稽通法寺服務處帳冊，發現新事證，昨天發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊完釋煌智後，依涉嫌貪污等罪，且有串、滅證情況向法院聲請羈押。

高雄地院今天下午3點召開羈押庭，檢辯雙方歷經3小時口舌論戰，法官於晚間6點45分裁定釋煌智羈押禁見。

法官認為，檢調二度搜索時，釋煌智把手機交給弟子保管，弟子竟把手機藏在通法寺洗衣籃內，且釋煌智第一次交保後，竟仍與同案被告連絡，且他身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對於林岱樺助理的選用也有決定權限，可見他對本案涉案人員具有一定影響力，難以用具保等替代手段代替羈押，因此裁定他羈押，並禁止接見、通信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法