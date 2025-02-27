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    退休警勾結在職同仁濫查個資 北投2刑警遭政風人員帶走

    北投分局。（資料照）

    北投分局。（資料照）

    2025/02/27 18:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市警局邵姓刑警退休後在北投分局對面開咖啡店，平時宣稱在警界仍有人脈，能幫忙處理「疑難雜症」；但他與朋友共同經營事業爆發糾紛後，涉嫌將對方公司併吞並過戶至孟姓女友名下，對方隨即檢舉他透過在職警察非法查詢個資。政風人員昨前往北投分局，將吳姓、白姓刑警帶走，檢方複訊後今天諭令白員20萬元交保、吳員聲押。

    據了解，邵姓刑警本來也在北投分局偵查隊任職，因此與不少在職的偵查隊同仁熟識。邵在2018年退休後不久，在北投分局對面開了一家咖啡店，由於他對北投地方相當熟悉，不少地方人士、三教九流都會去咖啡店捧場，他也對外宣稱自己在警界仍有人脈，可以幫忙處理一些案件上的「疑難雜症」。

    不過，邵在年前疑似因為與另名朋友共同經營事業卻爆發糾紛，他還涉嫌將該公司併吞後再過戶給自己的孟姓女友，引起朋友不滿；朋友不久後就檢舉他，涉嫌透過在職警察查詢個資。

    士林地檢署指揮北市警政風室人員，在昨天早上前往北投分局搜索吳姓、白姓刑警的辦公室，以及邵男的咖啡店等處所。釐清邵男是如何透過吳姓刑警，非因公查詢他人的住處、婚姻狀況等個人資料；白姓刑警雖經初步清查沒有幫忙邵男查個資，但疑與邵有異常金錢往來，兩人最終都被送往檢方複訊。

    對此，北投分局表示，經接獲檢舉，查知吳員非因公查詢個資，經查證後認有嫌疑，報請士檢指揮偵辦，由政風室會同北投分局執行搜索，北投分局除協助調閱相關資料外，將積極配合後續偵辦作為，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現淨化團隊決心，以維警紀。

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