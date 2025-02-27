OL與男公關約高鐵台中站 拒買遊戲點數遭傳斷手血淋照

黃女（左）與男公關認識10天，約在高鐵站見面險遭騙3萬元買遊戲點數。（讀者提供）

2025/02/27 17:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕26歲女上班族與男公關認識才10天，兩人約在高鐵站見面要共進燭光晚餐；未料從中午等到入夜，男公關遲未現身，還傳來斷手腳、爆頭血腥不堪入目照片。男方威脅若不花3萬元買遊戲點數，「黑道經理會生氣，這就是我們下場」；黃女趕緊向巡經烏日警方求助，男方斷訊消失無蹤，黃女感謝警方化解危機。

烏日警分局表示，黃女本月透過line群組認識帥氣男公關，於16日約在台中高鐵站見面，黃女精心盛裝赴約，未料，對方要求支付公關出場費，並需拍下證件確認非警察身分，還要翻拍交易明細驗證「職業帳戶授權碼」，黃女起疑回訊稱「你們該不會合起來騙我嗎」，拒絕支付，沒想到，對方瞬間翻臉，傳來斷手、爆頭血腥照恐嚇，威脅要支付3萬元買遊戲點數。

請繼續往下閱讀...

烏日派出所警員鄒政育及實務訓練生黃泓瑋，16日晚間6時趕赴高鐵站外，男公關持續來訊稱「經理是混黑道的，你不要讓經理誤會」，如果不匯款見面，就要帶小弟去高鐵站問清楚，黃女不願付出場費，男公關瞬間變臉傳送血腥照片，表示經理指控她惡意鬧事，如果不支付出場費，黑道小弟就要斷手腳對待，「到時候這就是我們的下場。」

鄒政育接過黃女手機，男公關得知警方介入，瞬間斷訊消失，警方協助刪除交友軟體並封鎖對方，解釋交友詐騙購買點數慣用伎倆，黃女哭笑不得，表示男公關還安慰要找地方坐，穿外套才不會感冒，一方面扮演暖男，另方面卻叫「黑道經理」找小弟來要錢，兩手騙錢策略太卑鄙。

黃女表示，戶頭僅剩生活費數萬元，感謝員警守住積蓄，再也不敢貪圖暖男安慰，認識陌生網友，烏日警分局長劉雲鵬說，詐騙集團利用受害者對感情有憧憬，以社群交流噓寒問暖、博取信任，一旦約見面時便以購買遊戲點數威脅，讓民眾心生畏懼誤入陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男公關傳送斷手腳照片，威脅若不買遊戲點數，「黑道經理會生氣，這就是我們下場」。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法