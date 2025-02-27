浪漫邂逅？她收到「第一男公關」羅蘭私訊 匯3萬才恍然大悟

網友發文說，她朝聖「第一男公關」羅蘭，回台後竟收到自稱羅蘭的私訊，最終被騙走3萬元。（資料照）

2025/02/27 20:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法層出不窮。網友發文說，她赴日本朝聖「第一男公關」羅蘭，回台後竟收到自稱羅蘭的IG私訊，對方熟知她的消費細節，讓她深信不疑，沒想到卻被騙走3萬元。貼文曝光後，引起網友熱議，不少網友替原PO打氣，感謝她發文警惕大家。

今日一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」分享，她今年1月前往日本新宿，特地到有「日本第一男公關」之稱的羅蘭所在的俱樂部消費。沒想到回台後，她的IG竟收到自稱是羅蘭的私訊，對方不僅要求加LINE，還能精準說出她當天在俱樂部的消費細節，讓她深信對方就是本人。然而，這場「浪漫邂逅」最終變成一場詐騙。

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原PO透露，對方在聊天中表示要來台灣找她，但聲稱「公司為了保障人身安全」，要求她先匯款3萬元。她照做後，對方又以「支付羅蘭在台租車費10%」為由，再次索取1萬5000元。此時，她才驚覺事情不對。她補充「曾與對方視訊通話，看起來是他本人，但講話時有嘴型卻沒聲音」。

目前，她已報案，並坦言已經意識到受騙，發文是提醒大家網路交友要謹慎，「如果對方要求匯款或買點數卡，都是詐騙手法」。她也在文末懺悔「請砲小力一點，我知道自己錯了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這種手法都能被騙」、「她找富婆都來不及了，找妳幹什麼」、「AI合成通話，只要有照片、聲音來源，模仿一類的沒有什麼不可能」、「小心詐騙啊，之前山下智久也是要加我好友，我很喜歡他，但我沒加」、「能提供你的消費明細，會不會是酒店內部人員本身就在從事詐騙」、「這麼粗糙的手法都能被騙⋯⋯」。

另外，不少網友替原PO打氣「勇敢說出來讓後面的人有警惕不再被詐騙」、「勇敢地寫出來，只是要給大家做借鏡，不是寫出來讓大家笑的，善良是一種選擇」、「現在的騙子都懂心理學，不要取笑他人，有時候感覺就會遮擋智商，還好沒有損失太多」、「你願意發出來警惕大家很勇敢」、「感謝版大，有勇氣分享，現在無處不詐騙，很多人笑，遇上就笑不出來了」。

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