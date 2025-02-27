竹東沙坑溪上方花台崩塌1車墜落溪床 竟是違建占用國有地

LEXUS休旅車四腳朝天翻落沙坑溪。（圖由新竹縣議員林昭錡提供）

2025/02/27 17:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮長春路、五豐里4鄰處的沙坑溪上方花台今天下午發生崩塌事件，導致1輛停在花台旁的凌志lexus休旅車直接四輪朝天翻落，凌志後方另外三菱和現代2輛房車也遭倒塌的樹木分別擊中後擋風玻璃和引擎蓋受損，所幸沒有人員受傷。縣府初步研判是因私人違法架設鋼梁加舖瀝青作為停車使用，鋼梁年久失修導致。

五豐里長羅晉弘說，事發的花台底下就是沙坑溪，為鎮公所所管轄，僅用簡單的鐵皮支撐，土地為國有財產署所有。近年因為地層下陷問題，上週才會勘過，花台旁邊則是一排的停車格。

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今天下午2點多，附近居民和餐廳突然聽到一聲巨響，沒想到是當地空笙庭餐廳前、空地上的花台發生崩落，花台綠帶上的樹木也因此倒塌，導致緊鄰崩塌花台所停放的凌志休旅車直接四腳朝天翻落砂坑溪，連帶後方2輛房車也被倒塌的樹幹給擊中，所幸沒有人員受傷，附近一處50多戶居民的社區出入暫時也不受影響，因為初步研判崩塌的態勢不至於持續惡化。

縣府工務處表示，崩塌現場的空地是國有財產署土地，因私人違法架設鋼梁加舖瀝青作為停車使用，停車空間下方則是竹東鎮公所管轄的沙坑溪，初步研判是因年久失修鋼梁腐朽導致塌陷，無人傷亡。

他們已請國有財產署善盡管理的責任，若有佔用或導致危險的情形，也務必立即做處理，另外這次意外若損及鎮管河川沙坑溪的水利構造物，縣府將要求竹東鎮公所依規辦理修復。

另外縣府也將針對事發現場，已會同鎮公所拉起警戒線外，也將加高或加設護欄來緊急應變。

三菱房車後擋被樹幹擊破。（圖由新竹縣議員林朝錡提供）

新竹縣竹東鎮長春路段今天下午發生花台倒塌導致汽車翻落意外。（圖由新竹縣議員張良印提供）

新竹縣竹東鎮長春路、沙坑溪上方，疑因被違法搭建鋼梁後加舖瀝青作為停車等使用，鋼梁年久失修腐朽而生崩塌意外。（圖由新竹縣議員林昭錡提供）

新竹縣竹東鎮長春路、沙坑溪上方，疑因被違法搭建鋼梁後加舖瀝青作為停車等使用，鋼梁年久失修腐朽而生崩塌意外。（圖由新竹縣議員林昭錡提供）

新竹縣竹東鎮長春路、沙坑溪上方，疑因被違法搭建鋼梁後加舖瀝青作為停車等使用，鋼梁年久失修腐朽而生崩塌意外。（圖由新竹縣議員林昭錡提供）

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