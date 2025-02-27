惡狼猥褻老闆未成年孫女還拍裸照 嘉警接獲美方通報逮人收押

嘉義縣一名莊姓男子趁照顧老闆未成年外孫女之際，涉嫌伸狼爪對2名未成年少女猥褻，還拍攝裸露畫面、上傳網站平台。（資料照）

2025/02/27 16:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名莊姓男子趁照顧老闆未成年外孫女之際，涉嫌伸狼爪對2名未成年少女猥褻，還拍攝裸露畫面、上傳網站平台，我國警方接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路通報，刑事警察局前天會同嘉義縣警方在嘉縣逮獲莊男，昨移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊，向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉檢表示，此案經台、美互相聯繫通報，查獲莊男涉嫌利用幫老闆照顧未成年外孫女機會猥褻、拍攝裸露畫面，已查扣莊男手機、電腦，將擴大清查是否還有其他被害人。

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嘉檢表示，經查，莊男犯案時間是在數年前，犯罪時間約1年，全案依涉犯兒童及少年性剝削防制條例、猥褻罪方向偵辦，因有2名被害人，認有反覆實施之虞，向嘉義地院聲請羈押。

嘉義地院表示，莊男經詢問後，坦承羈押聲請書所載犯罪嫌疑事實，且有2名被害人證述、性影像照片佐證，莊男涉犯對未滿14歲少女性交、猥褻罪嫌，以及誘使兒童拍攝性影像罪的犯罪嫌疑重大。

嘉義地院表示，此案查獲經過，是員警接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路通報，才在2名被害人受害數年後，查獲莊男犯行，考量家屬司法訴追需一段時間消化及面對，被害人尚未成年，容易受周遭親友及周圍言論影響，莊男對被害人有高度影響，加上犯案細節仍需偵查機關追查、核對，以及莊男拍攝性影像數量不少，性犯罪手法多端，權衡其對法益侵害情節重大，認有羈押必要。

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