全國不動產七堵加盟店遭搜刮195萬！警逮2嫌懷疑「內神通外鬼」

警方昨逮到徐姓與周姓竊賊，依加重竊盜罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲押2人追查共犯。圖為基隆地檢署。（記者林嘉東攝）

2025/02/27 16:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕全國不動產基隆市七堵加盟店本月23日遭竊，竊賊持菜刀破壞大門、鐵櫃後，搜刮走店內195萬現金。基隆市警三分局獲報連日來調閱監視器，昨天逮到徐姓與周姓竊賊，2人坦承犯案，但供稱只偷到100萬元，贓款已悉數花用殆盡。警方訊後，將徐等2人依加重竊盜罪嫌移送法辦。

基隆市警三分局偵查隊23日獲報，基隆市七堵區開元路上全國不動產七堵加盟店大門遭人破壞，竊賊再破壞蔡姓店長保管的鐵櫃後，搜括走櫃內195萬現金，其中190萬是店長與股東合資要蓋員工宿舍的購屋款，其餘5萬元則是店內零用金。

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警方獲報組成專案小組報請基隆地檢署檢察官王亞樵偵辦，竊賊先以遙控器打開鐵捲門後，持菜刀撬開木質大門後，再持菜刀破壞鐵櫃，偷走195萬元現金。警方隨後查出，加盟店鐵捲門的遙控器有多個，分別由店內多名員工保管，其中1個是店內許姓女秘書在保管。

許女稱公司遭竊時，她在睡覺並不知情，經拘提她到案後，懷疑許女的26歲徐姓男友（有毒品前科）涉有重嫌；經擴大調閱周邊監視器發現，徐開著租賃車前來偷竊，得手後與同夥駕車離去，警方以車追人，昨天下午2時許循線至中山區中華路逮到徐男，另追出徐男的同夥、30歲周姓男子。

徐、周落網後坦承行竊，但供稱僅竊得100萬元，2人各分得50萬元，2人得手贓款後，已悉數購買金飾、手機等花用殆盡；警方查出周男為警方列管的慣竊，在與徐男行竊前，另在新竹等地行竊電纜線，遭當地警方通緝中。警方調查，由於徐、周持鐵捲門遙控器入內，直接走向蔡姓店長的鐵櫃行竊，懷疑全國不動產加盟店有店員「內神通外鬼」，將建請檢察官聲押徐、周後，追查是否還有在逃共犯。

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