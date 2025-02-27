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    中資宏泰號貨輪勾海纜案船員「吃不慣」 7東北漢索酸菜泡菜吃

    台南地檢偵辦「宏泰號」破壞海纜案，7名疑來自東北的船員抱怨便當清淡，欲討酸菜或台灣泡菜遭拒。（泡菜示意圖，記者王捷攝）

    台南地檢偵辦「宏泰號」破壞海纜案，7名疑來自東北的船員抱怨便當清淡，欲討酸菜或台灣泡菜遭拒。（泡菜示意圖，記者王捷攝）

    2025/02/27 16:32

    〔記者王捷／台南報導〕由台南地檢偵辦中資背景的「宏泰號」破壞海纜案，據傳7名船員來自中國東北地區，這兩天便當吃不慣，獲知限制住居處分後，急向調查人員討酸菜，不然台灣泡菜也可以，但遭拒絕。

    據了解，7名船員大多來自東北三省，身材高大，年紀約30到40歲，從25日被逮捕後，在偵訊期間調查人員買了便當給他們，但7名「東北漢」聲稱太清淡、吃不慣，也可能是面對偵訊，心情很緊張，有時一份便當還吃不完。

    昨天，南檢對7名船員做出限制住居處分，得知能暫時回到「宏泰號」等待調查，船員都很開心，但希望這幾天別再吃便當了，詢問調查人員能不能吃些家鄉菜平復一下情緒？他們在海上約一個多星期，物資剩下不多，希望能多要些酸菜，如果沒有酸菜，台灣泡菜也可以。

    不過調查人員拒絕，並表示中國籍涉案者，政府有提供固定預算，將會採買食材提供給船員，如果超預算可以自費，但也必須有人願意替他們購買。

    南檢則指出，無法證實船長、船員的省籍，對於船員限制住居處分，檢方要求7人配戴電子腳鐐，並給海巡署尋找適當處所安置，設下多重防護網避免7人逃亡，但不便說明安置場所與7人的飲食。

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