波麗士撞臉「火星人」布魯諾 大跳APT.合體「神力女超人」打詐

南投縣信義警分局巡佐伊比‧伊斯卡卡夫特（右）神似「火星人」布魯諾，在信義鄉運動會粉墨登場，並與「神力女超人」南投縣長許淑華（左）合體宣導反詐騙。（信義警分局提供）

2025/02/27 16:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ與「火星人」布魯諾（Bruno Mars）合唱的「APT.」全球爆紅，南投縣信義警分局巡佐伊比‧伊斯卡卡夫特，因黝黑深邃五官「撞臉」布魯諾，本月25日在鄉運場合上巧扮布魯諾大跳「APT.」引發轟動，就連有「神力女超人」稱號的南投縣長許淑華，見到也直呼超像，2人還合體宣導反詐騙，意外成為活動話題。

伊比表示，會扮成布魯諾係因兒子去年去看布魯諾來台辦的演唱會，當時站在台下欣賞的兒子，就因深邃五官被觀眾認為是布魯諾的「分身」，此事後來在網路上掀起討論，兒子甚至還上了吳宗憲的綜藝節目分享過程，節目中兒子則提到「爸爸比較像布魯諾」，吳宗憲在看過照片之後，也認為爸爸比較像。

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此次信義鄉全鄉運動會，信義分局也組隊參加，分局則利用鄉民難得相聚的機會宣導反詐騙，便邀請他扮演布魯諾，他則將兒子放在家中的墨鏡、皮衣、襯衫等道具穿上身，臉上還特意畫上鬍子，沒想到裝扮完真的「撞臉」布魯諾，讓他也很意外。

信義分局長邱逸樵表示，伊比不只像布魯諾，去年還參與微電影「山裡走走」的演出，在戲中飾演原住民父親教導兒子打獵，並榮獲2024金馬影展推薦，此次利用鄉運搭配同仁粉墨登場，盼讓民眾更關注防詐訊息，如生活中有接到疑似詐騙，就可打165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南投縣信義警分局巡佐伊比‧伊斯卡卡夫特神似「火星人」布魯諾，在信義鄉運動會粉墨登場大跳「APT.」宣導反詐騙。（伊比‧伊斯卡卡夫特提供）

南投縣信義警分局巡佐伊比‧伊斯卡卡夫特（右）神似「火星人」布魯諾，在信義鄉運動會粉墨登場大跳「APT.」宣導反詐騙。左為信義分局長邱逸樵。（信義警分局提供）

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