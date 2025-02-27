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    8+9屁孩持槍討債、全聯偷飲料餅乾暴打店長 3罪併發下場慘了

    桃園市李姓男子持槍討債被捕，還涉嫌到全聯偷飲料餅乾，打傷店長，3罪併發被桃園地檢署起訴，面臨10年以上徒刑。（資料照）

    桃園市李姓男子持槍討債被捕，還涉嫌到全聯偷飲料餅乾，打傷店長，3罪併發被桃園地檢署起訴，面臨10年以上徒刑。（資料照）

    2025/02/27 17:02

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市23歲李姓男子整理父親遺物時，發現1把改造手槍及多顆子彈，去年6月間持槍到工廠找潘姓男子討債，與工廠賴姓老闆發生爭執，涉嫌掏槍作勢射擊；去年9月間，李男涉嫌在全聯偷1罐飲料及1包餅乾，被陳姓店長發現追出，李男扯倒店長，毆打一頓離去。警方據報逮捕李男送辦，桃園地檢署偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、準強盜罪嫌將他提起公訴。

    檢警調查，李男去年整理亡父遺物，發現有1把改造手槍及子彈多顆，當成遺產接收藏放。去年6月6日下午，他攜帶手槍子彈到工廠向潘姓友人討債，與工廠老闆賴姓男子發生爭執，涉嫌掏出手槍對著賴男作射擊動作，賴男嚇得急忙閃避。警方據報當晚逮捕李男，查獲所持槍彈，訊後移送檢方偵辦。

    李男交保後，去年9月11日下到自家附近全聯福利中心，涉嫌順手牽羊1罐能量飲料、1包餅乾，經過櫃檯沒有結帳大剌剌離去，陳姓店長發現追出，李男卻將他推倒，痛毆一頓，店員趕緊報案，巡邏員警據報趕到，依現行犯逮捕李男送辦。

    桃園地檢署偵辦時，李男坦承上情，檢察官認為他涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、準強盜罪，今天偵結提起公訴。檢方說，李男由偷變搶準強盜罪及持有槍械刑度均為5年以上，恐嚇罪為6月以上、5年以下有期徒刑，未來若經法犯定罪將面臨10年以上牢獄之災。

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