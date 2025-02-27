6旬婦欲匯30萬給「老公」 警銀聯手拆穿愛情騙局

6旬婦（右）欲匯30萬元給「老公」，警銀聯手拆穿愛情騙局。（圖由警方提供）

2025/02/27 15:31

〔記者湯世名／彰化報導〕1名6旬婦人昨天（26日）下午到彰化市某銀行，欲匯款30萬元「投資基金」，行員向警方通報，員警從婦人手機發現，「投資顧問」竟是她在網路上認識的「老公」，警銀聯手拆穿愛情騙局指出，此為「假交友投資詐騙」，並提供類似案例，婦人才驚覺受騙，立即取消匯款。

彰化警分局民族路派出所員警顏子博、劉建宏昨天下午在巡邏時，接獲銀行通報，有1名婦人疑似遭詐騙，正準備匯款30萬元。

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警方獲報後趕往現場，發現64歲婦人正以「投資基金」為由，準備將30萬元轉出。然而，當警方詢問投資細節時，婦人卻閃爍其詞，對「投資顧問」的身份也模糊不清。這讓員警更察覺到，她可能正落入「假交友投資詐騙」的圈套中。

當更進一步瞭解後，警方從婦人手機中發現，「投資顧問」竟是她在網路上認識的「老公」，兩人時常有親密對話，對方不斷強調穩賺不賠、要求她盡快匯款。員警立即向婦人解釋詐騙手法，並提供類似案例及提供警政署「打詐儀表板」給予觀看，銀行經理、專員也積極協助，提供防詐資訊提醒。

最終在警方與銀行行員苦口婆心勸說下，婦人這才驚覺受騙，成功取消匯款，保住了30萬元積蓄。

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