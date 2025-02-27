男被控假冒消防員騙女人、侵占瑪莎拉蒂 黎明消防分隊提醒勿受騙

黃男被指控假冒消防員（或義消）向女子行騙，還涉嫌侵占瑪莎拉蒂，中市警方已移送法辦，但中檢尚未偵結。（民眾提供）

2025/02/27 15:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市25歲黃姓男子近期被多名女子指控，假冒台中市消防局第六救災救護大隊黎明分隊的義消（或消防員），對多名女子行騙，包括借錢或借用瑪莎拉蒂豪車，其中一名被害女子跑到黎明分隊查證，詫異發現該分隊沒有此人，黎明分隊也於臉書中呼籲，有人冒用該分隊義消名義行騙，提醒民眾「若有不明人士冒用本局義消名義進行金錢或物品的借貸行為」請務必拒絕，並立即報警，或撥打119向消防局查證；中市警局已經將黃男函送法辦，但檢方尚未偵結。

據指出，黃男被指控於網路上結交女子，卻向女子借錢，甚至借用名車，還有女子借他瑪莎拉蒂名車，但他沒有歸還，此人宣稱自己是黎明分隊消防員或義消，還傳送自己身穿消防訓練衣照片，藉此取信被害人。

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被借走瑪莎拉蒂豪車卻未歸還的貴婦還說，黃男用她的名車載其他女子出遊，黃男行騙行徑若不制止，可能會有更多民眾被騙。

台中市警局第四分局表示，警方去年底在路上盤查黃男，當時他駕駛瑪莎拉蒂，因車主提出侵占罪告訴，警方偵訊後函送台中地檢署偵辦，但目前尚未起訴。

黎明消防分隊公告指出，有人假冒該分隊義消行騙，呼籲民眾切勿受騙。（記者張瑞楨翻攝臉書）

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