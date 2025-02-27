戳破愛情童話 警攔詐騙反遭老翁檢舉

新北市淡水區老翁遭跨國詐騙，被騙光十餘萬元購買點數，妻子仍未獲釋報案，檢舉警方，事後恍然大悟遭騙，人財兩空；圖為老翁與詐團對話紀錄。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/27 15:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水8旬林姓老翁報案指稱，他德國女友艾利絲遭跨國綁架，且他10餘萬元老本都花光購買點數，女友仍未獲釋，要求淡水警分局跨國救人，警方告知老翁遭詐，老翁反倒檢舉警方漠視人命，直到對方仍持續要求買點數才放人，搭配警方出示案例，老翁驚覺人財兩空，落寞離開警局。

新北1名80歲林姓老翁去年底期間誤入「假愛情交友」詐騙陷阱，深信與他網路上結識的未婚妻艾莉絲（音譯），因在德國當醫護人員遭綁架，急忙求助警方。

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員警識破跨國詐騙伎倆，但老翁堅信不疑，指責派出所員警冷漠、置之不理，還向督察組投訴，督察組、偵查隊員警向老翁剖析解釋案情之際，詐團還要持續要老翁購買點數，警方出示詐騙案例與老翁遭遇如出一轍，老翁大夢初醒，粉紅泡泡瞬間破滅。

據了解，林翁檢舉陳情時提到，未婚妻艾莉絲是名德國醫護人員，兩人去年網路相識，透過LINE聊天建立感情，以夫妻相稱；去年12月初，艾莉絲由德國柏林搭土耳其航空班機來台台，老翁迫不急待地接機，未料艾莉絲遭綁架，期間艾莉絲不斷求救，詐團自稱艾莉絲公司，不斷以各種理由，要求老翁購買APPLE STORE點數支付贖金，老翁依約支付10餘萬元點數後，艾莉絲仍未獲釋，直到老翁已無力購買遊戲點數卡，才求助警方。

警方還協助查詢艾莉絲姓名、戶籍國及航班出入境等資訊，發現都沒有相關資料，進一步佐證「艾莉絲」根本是詐團虛構，老翁終算明白自己受騙上當。

淡水警分局長彭正中表示，「假愛情交友」詐騙手法中，詐騙集團通常會巧妙地編織出如同電影情節般的故事，使受害人逐漸掉入溫柔陷阱，隨著時間推移，受害人對眼前的虛構人物、事件和物品深信不疑，最終心甘情願地聽從詐騙集團的指示，交付錢財。因此，建議家中有長輩的朋友，應該多與長輩保持聯繫，關心並了解他們的日常生活，及早發現異常情況，一旦察覺可疑之事，應立即報警，讓警方介入，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市淡水區老翁遭跨國詐騙，被騙光十餘萬元購買點數，妻子仍未獲釋報案，檢舉警方，事後恍然大悟遭騙，人財兩空；圖為老翁與詐團對話紀錄。（記者吳仁捷翻攝）

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