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    首頁　>　社會

    直播主凌晨「模仿哥吉拉」 老翁睡不著怒拿高球桿理論爆衝突

    高姓老翁（前）拿高爾夫球桿向葛姓直播主（後）理論。（記者王冠仁翻攝）

    高姓老翁（前）拿高爾夫球桿向葛姓直播主（後）理論。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/27 13:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕高姓老翁疑不滿葛姓直播主，經常在凌晨時刻跑到台北捷運雙連站2號出口後方公園直播，直播聲響干擾其睡眠。前天凌晨時刻葛又前往該處直播，高氣不過，拿起家中的一支高爾夫球桿前去理論，雙方爆發口角衝突；警方到場後制止雙方，但事後葛男跑到派出所向警方提告妨害自由，警方目前將全案依法函送檢方偵辦。

    警方說，高姓老翁事後並沒有對葛提出相關告訴，但近期確實曾經有因為葛直播干擾其睡眠打電話報警1次。警方呼籲民眾，遇有妨害安寧情事，可撥打110請警方到場處理，由警方視情節依社會秩序維護法處置，切勿衝動行事，得不償失。

    北市大同分局在前天凌晨時刻接獲報案，民眾聲稱在台北捷運雙連站2號出口後方公園處，有兩名男子發生糾紛。轄區警方獲報前往，發現高姓老翁拿著一支高爾夫球桿，與拿著直播設備的葛姓男子在場爆發口角衝突，葛還說在爭執期間，高還拿著球桿揮舞。

    警方當場制止雙方，避免衝突擴大，但葛男事後前往派出所向高提告妨害自由。

    有目擊此事的網友在臉書發文表示，葛男數月來都在凌晨時刻前往該處直播，導致高跟附近鄰居都無法好好睡覺。高曾經拜託葛小聲一點，但葛不為所動。網友還說，葛的直播內容會放音樂唱歌跳舞，主打模仿哥吉拉的嘶吼，一個凌晨表演多次嘶吼哥吉拉的叫聲，分貝數應該爆表。

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