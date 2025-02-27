遭控妨害營業秘密 生技界美魔女楊智惠起訴

前義守大學生物科技系教授楊智惠因保養得宜，有生技界美魔女之稱。（資料照）

2025/02/27 13:41

〔記者吳昇儒／台北報導〕前義守大學生物科技系教授楊智惠因保養得宜，有生技界美魔女之稱，轉入業界後，原任職於三顧生醫董事長，後跳槽到超基因公司。三顧指控，楊任職期間曾指示董、鄭姓工程師下載公司的營業資料，並利用合作研究案主持人機會，洩漏研究資料給指導博士生研究。台北地檢署今依妨害電腦使用、背信、營業秘密法等罪將楊女等人起訴。

檢調查出，楊女本為義守大學生物科技學系教授，原從事教學及研究工作，後因三顧股份有限公司延攬借調至業界，並於2021年至2022年間擔任該公司董事長，事後卻前往超基因公司任職。

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三顧公司認為，楊女涉嫌竊取及洩漏三顧公司營業祕密跳槽，向檢調提告。前年6月9日，調查官在機場將楊女上銬帶走。楊女指控拘提程序不合法，向法院聲請提審，法官則當庭釋放楊女。

事後超基因公司聲明，該公司早就設置臍帶血及幹細胞等儲存庫，握有上游幹細胞庫，技術遠高過三顧，強調沒有竊取三顧營業祕密的必要。

但檢調卻查出，楊曾指示董姓工程師下載公司公務電腦內資料，包含申請PIC/S GMP認證之細胞製劑先導工廠事宜。兩人事後又認為資料有遺漏要求鄭姓工程師想辦法將公務筆電內電子郵件備份傳送給董。

此外，三顧公司曾委託義守大學執行檢測計畫，雙方合約簽定相關數據結果，其智慧財產權或相關權利悉歸三顧公司所有，並未授權給義守大學，但該資料卻外洩給楊智惠指導的鄭姓博士生。

檢察官調查後，認定楊、董、鄭等人涉犯營業秘密法等罪，依法將三人起訴。

而案件偵辦期間，曾傳出參與偵辦的前台北市調查處中正站組長劉錦勳，在拘提前曾邀約楊女吃飯，疑有性騷擾舉動，調查局立刻指示督察處調查並將劉調職，經調查後，該性騷擾案不成立。涉嫌違法拘提部分，目前仍在偵辦中。

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