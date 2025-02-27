高雄內門農會改選爆賄選疑雲 理事長參選人洪輝煌8萬交保

橋頭地檢署偵辦高雄內門農會理事長改選賄選疑雲，發動搜索，帶回10餘人。（資料照）

2025/02/27 12:23

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市內門農會改選傳出賄選疑雲，高雄市調查站26日清晨會同旗山警分局展開搜索行動，「內場派」理事長參選人洪輝煌等10餘名成員被帶回調查，查扣疑似行賄現金，全案移送橋頭地檢署依違反農會法昨漏夜偵訊，洪輝煌諭知8萬元交保，另力姓農會代表、及游洪樁腳分別以8萬元、5萬元交保。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮高雄市調查處、旗山警方等專案小組人員，26 日執行搜索，查扣疑似行賄現金，並傳喚洪姓、力姓、游洪姓被告及相關證人10餘人到案。察官訊問後，3嫌諭知8萬元、5萬元不等金額交保。

請繼續往下閱讀...

內門農會是高雄市這次唯一有兩組人馬競逐的基層農會，選前即傳賄聲賄影，現任總幹事洪輝煌屆齡退休，轉而爭取理事長職務，改推農會秘書高菊蓮接棒參選總幹事。另有退休警察鄭博文結合前鄉長黃萬來、永富里長蒙勝南等人競爭農會主導權。

內門農會代表選舉計有65人競逐45席會員代表競爭激烈，開票結果為「內場派」26席、「外場派」19席，「內場派」占上風，在農會的理監事選舉中，「內場派」拿下5席理事2席監事，「外場派」只獲得4席理事，1席監事。內門農會將在下個月召開農會理監事會議，選舉理事長及推聘總幹事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法