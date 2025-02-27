為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    伴屍6年從沒關冷氣...... 中風老母：女兒生前交代不要下葬

    新北市瑞芳區一處社區發生老婦陪伴女兒屍體6年的悲劇。（記者翁聿煌攝）

    新北市瑞芳區一處社區發生老婦陪伴女兒屍體6年的悲劇。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/27 12:12

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市瑞芳警分局2月初接獲社會局通報，吉安里某社區3樓發生一名53歲李姓女子6年前在家中死亡，因為還沒下葬，警方發現時已成為乾屍，李母說，女兒生前交代過不要下葬，所以她把女兒遺體留在家中，有吹冷氣也有定時擦拭屍體，直至今年2月初她中風住院，無法再照顧女兒，所以通報社會局志工，社會局也已協助安置80多歲老母親。

    在地里長謝永昌說，他從來沒見過李女，媽媽以前有見過一次，後來就一直都沒有聯絡上，因為她的門鈴好像也是壞的，和社區鄰里幾乎沒有往來，附近鄰居還以為這戶人家住的是獨居老人，如今傳出老婦人竟然與女兒遺體共處已6年。

    警方調查發現，李姓女子病逝後，房間內的冷氣從沒關過，母親還天天擦拭遺體，疑似還塗抹油劑，避免發出異味，媽媽就這樣伴屍長達6年，竟然都沒有人發現。

    老母親今年中風，加上冷氣24小時不停機，不堪龐大電費，只好求助志工幫忙，伴屍事件才曝光，而檢察官相驗後排除他殺可能，新北市社會局表示，本案母女皆非社會局服務個案，2月5日社區福利中心在接獲醫院通報母親有安置需求，並安排母親入住機構後，母親才坦承女兒情形，案發經過尚待檢警調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播