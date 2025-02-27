伴屍6年從沒關冷氣...... 中風老母：女兒生前交代不要下葬

新北市瑞芳區一處社區發生老婦陪伴女兒屍體6年的悲劇。（記者翁聿煌攝）

2025/02/27 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市瑞芳警分局2月初接獲社會局通報，吉安里某社區3樓發生一名53歲李姓女子6年前在家中死亡，因為還沒下葬，警方發現時已成為乾屍，李母說，女兒生前交代過不要下葬，所以她把女兒遺體留在家中，有吹冷氣也有定時擦拭屍體，直至今年2月初她中風住院，無法再照顧女兒，所以通報社會局志工，社會局也已協助安置80多歲老母親。

在地里長謝永昌說，他從來沒見過李女，媽媽以前有見過一次，後來就一直都沒有聯絡上，因為她的門鈴好像也是壞的，和社區鄰里幾乎沒有往來，附近鄰居還以為這戶人家住的是獨居老人，如今傳出老婦人竟然與女兒遺體共處已6年。

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警方調查發現，李姓女子病逝後，房間內的冷氣從沒關過，母親還天天擦拭遺體，疑似還塗抹油劑，避免發出異味，媽媽就這樣伴屍長達6年，竟然都沒有人發現。

老母親今年中風，加上冷氣24小時不停機，不堪龐大電費，只好求助志工幫忙，伴屍事件才曝光，而檢察官相驗後排除他殺可能，新北市社會局表示，本案母女皆非社會局服務個案，2月5日社區福利中心在接獲醫院通報母親有安置需求，並安排母親入住機構後，母親才坦承女兒情形，案發經過尚待檢警調查釐清。

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