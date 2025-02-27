小貨車拋錨卡里港大橋 女警化身大力士推車脫困

2名女警到車輛故障現場協助。（里港警分局提供）

2025/02/27 12:09

〔記者葉永騫／屏東報導〕一輛小貨車前天故障拋錨在里大橋，里港警分局大平派出獲報，出動潘彥辰、鍾佩娟2名女警到場，由於小貨車就拋錨在砂石車往來要道上，現場無法發動，加上佔用車道非常危險容易發生追撞事故，因此女警潘彥辰化身大力士與駕駛人輪流推小貨車約一公里，女警鍾鳳佩娟則駕駛巡邏車在後方警戒，順利化解危機。

大平派出所長孫得恩表示，李姓民眾所駕駛的小貨車在拋錨於里港大橋上時，嘗試了數次仍無法正常發動，由於里港大橋屬台三線，是連接里港與旗山美濃交通要道，大型車往來眾多車流量大，十分危險，警員潘彥辰為避免後方來車閃避不及追撞釀成事故，因此決定與李姓駕駛輪流推車近一公里下橋，警員鍾佩娟則駕駛巡邏車於後方警戒，並且鳴笛提醒後方來車，避免發生危險，李姓駕駛也對潘、鍾2員警熱心協助助深表感謝。

請繼續往下閱讀...

里港警分局分局長温基興呼籲民眾，開車上路前，務必先檢查車輛狀況，遇到故障，首先注意自身安全，並在車後豎立警示標誌，再撥打110請求協助交通疏導，並聯繫道路救援排除障礙。

女警化身大力士協助駕駛人將貨車推到里港橋下。（里港警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法