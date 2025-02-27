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    首頁　>　社會

    妻遭同事鹹豬手 老公飆罵色男：你老婆要讓人家這樣弄？

    潘姓男子對新進女同事伸鹹豬手，被法官判賠5萬元。示意圖。（資料照）

    潘姓男子對新進女同事伸鹹豬手，被法官判賠5萬元。示意圖。（資料照）

    2025/02/27 12:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的小眉（化名）到高雄某科技公司上班，潘姓同事帶她熟悉公司業務和環境時，兩度伸手不當碰觸小眉身體，小眉處理公司儀器故障時，潘男幫她排除故障問題後，還自稱是她的「小天使」，小眉擔心被潘男進一步騷擾，1個月內暴瘦5公斤 ，法官認為潘男故意對小眉性騷擾，判他應賠5萬元。

    判決指出，2022年9月，小眉到某科技廠上班，公司指派潘姓資深同事帶她熟悉業務和職場環境，某日中午用餐時間，小眉拿便當要回座位上吃，結果被潘男用手勾住脖子，小眉掙扎，潘男才放手讓她離開，幾天後，潘男在座位上伸懶腰，雙手打開時又碰觸到小眉的肩膀，小眉原本認為潘男是不小心碰到她，本不以為意，沒想到某日小眉搞不定公司故障儀器，潘男幫她排解困難後，語帶曖昧的對她說「我是你的小天使」。

    小眉認為潘男對她抱有不軌企圖，但又礙於職場倫理不敢跟潘男鬧翻，壓抑著不安情緒工作，結果1個月內暴瘦5公斤，小眉丈夫發現異狀，主動關心才得知老婆被騷擾，氣得到公司找潘男興師問罪，還嗆他：「你老婆要讓人家這樣弄嗎？」

    小眉在家人支持下報警提告，潘男被檢頭地檢署依涉嫌性騷擾起訴，目前仍在審理中；小眉另提民事求償51萬元，高雄地方法院審理時，潘男否認不當碰觸小眉，辯稱自己是不小心碰到她，但法官根據公司內部調查報告及相關事證，認定潘男故意對小眉性騷擾，判他應賠5萬元，可上訴。

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