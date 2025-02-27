違規行人為閃500元罰單 在北市街頭跑給警追

張男違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/27 12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓男子在台北市士林區徒步違規穿越馬路，恰好有巡邏員警經過，員警追上示意他停下準備開罰。張不甘願受罰，拔腿就跑，員警以為他是通緝犯或身上有違禁品，通報支援警力展開追捕；張跑沒多久，最終被警方與熱心民眾合力攔下。不過，警方查出張不是通緝犯，身上也沒違禁物品，警方問他為何要跑，他辯稱「身上沒證件」，讓警方啼笑皆非。

依據道路交通管理處法條例第78條，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，處500元罰鍰。

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警方表示，昨天晚上8時許，65歲張姓男子在台北市基河路上徒步違規穿越馬路，恰好當時士林分局交通分隊陳姓員警騎車巡邏經過，陳員目睹他違規，當下追上並出聲示意他停下，準備依規定製單開罰。

沒想到，張聽到陳員叫他，居然拔腿就跑，陳員以為對方是通緝犯或是身上有攜帶違禁品，立刻展開追捕，同時呼叫支援警力到場。陳跑沒多久，最終不敵陳員追捕以及熱心民眾追攔，最後只好停下。

警方事後清查其身分，發現張並非通緝犯，身上也沒有攜帶任何違禁物品，也無其他違法情事，員警因此相當不解他為何要跑，開口追問。張此時居然說「我身上沒有帶證件」，員警聽聞不禁斥喝「沒帶證件也可以報身分證字號」、「弄到一堆人在追你」、「又不是通緝犯在跑什麼？」

警方最終對張依道路交通管理處罰條例78條開單舉發，同時也呼籲民眾，行人應依規定走行人穿越道，勿任意穿越車道，警方會持續加強取締行人違規，民眾勿有僥倖心理。

張男跑給警察追。（記者王冠仁翻攝）

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