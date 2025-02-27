為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    減少災損 桃市250家廠商參加「公共危險物品座談會」

    桃園市政府消防局辦理「公共危險物品座談會」，要求廠商配合法規來共同減少災害損失。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局辦理「公共危險物品座談會」，要求廠商配合法規來共同減少災害損失。（桃園市政府提供）

    2025/02/27 11:13

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第3大隊陸續邀來250家廠商參加「公共危險物品座談會」，說明「消防法」修法內容，要求工廠、儲存化學品倉庫或實驗室等場所管理權人須提供消防人員場所平面配置圖、化學品種類與存放位置資訊等，共同減少災害損失。

    第3大隊長簡慈彥說，為提升廠商對公共危險物品的管理意識，並加強災害預防措施，第3大隊24日、26日、27日分別在蘆竹區灣頭仔活動中心、經濟部觀音產業園區服務中心、經濟部大園產業園區服務中心辦理3場「公共危險物品座談會」，共邀來250家廠商、約300人參加。

    座談會中針對3項主題進行討論，包括「消防法」修法內容、「桃園市火災預防自治條例」、公共危險物品場所需設置的消防安全設備等，其中，「消防法」修法要求，工廠、儲存化學品倉庫或實驗室等場所，管理權人須提供消防人員場所平面配置圖、化學品種類與存放位置資訊，還要定期更新到政府指定的網路平台，以確保消防單位能迅速掌握災害現場情況，災害發生時，另須指派專人到現場協助救災，違反規定恐面臨1000萬元罰鍰、致人死傷還會被追究最高7年有期徒刑。

    至於桃園市火災預防自治條例，則有達管制量以上的危險物品製造、儲存及處理場所應定期製作並更新「危害辨識卡」，與「製作重機械業者清冊」廠商應建立重機械業者資訊，於火災發生時主動調度救災所需重機械協助事故搶救，並支付所有必要費用等規定。

    桃園市政府消防局辦理「公共危險物品座談會」，要求廠商配合法規來共同減少災害損失。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局辦理「公共危險物品座談會」，要求廠商配合法規來共同減少災害損失。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播