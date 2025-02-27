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    首頁　>　社會

    前科男酒駕超速逆向撞死對向車主 高院重判11年

    有多項前科的男子李東運涉通宵狂歡爛醉仍酒駕超速，還逆向撞死對向車主，高院重判11年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

    有多項前科的男子李東運涉通宵狂歡爛醉仍酒駕超速，還逆向撞死對向車主，高院重判11年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

    2025/02/27 10:47

    〔記者楊國文／台北報導〕有傷害、毒品等多項前科男子李東運，前年清晨飲酒後仍開車搭載2名友人上路，於新北市五股區道路上逆向、超速，迎面猛撞對向來車，導致黃姓駕駛枉死，也造成李的2名友人受到輕重傷，新北地院國民法官審理後，依刑法的「以他法致生道路往來危險因而致人於死罪」，重判11年徒刑；上訴後，高等法院今判決駁回，仍判刑11年，可上訴。

    2023年1月25日晚上，李男在新北市蘆洲區某會館通宵喝酒狂歡，隔天大年初五上午7時，他酒後駕駛自用轎車搭載2名友人上路，先是沿新北市五股區新五路三段往泰山方向行駛，左轉彎駛入新五路二段後，竟闖紅燈，並以時速90公里車速逆向行駛、變換車道，一路逆向上高架橋狂飆。

    當時60歲的黃姓男子開車打算去泡溫泉，李男因閃避不及迎面撞向對向黃男駕駛的小客車，導致黃男死亡，也造成李男車上2名友人輕重傷，經酒測，李男的酒測值竟高達1.08毫克，可說已達爛醉程度，竟仍酒駕上路，相當駭人。

    新北地檢署偵查後，依以他法致生道路往來危險因而致人於死罪、過失傷害罪、酒駕致死等罪嫌，將李男起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北地院組成國民法官法庭審理，李男僅承認酒駕致死罪、過失傷害罪；死者家屬不滿，請求法官重判李男，公訴檢察官認為，李男酒駕、且逆向、超速撞死黃男，造成死者家屬極大傷害，向法院求處12至14年徒刑。

    國民法官勘驗行車紀錄器、路口監視器等事證後，認定道路上都有行進方向和「慢」等標語，李男仍執意逆向行駛， 罔顧其他用路人的交通及人身安全，不但闖越紅燈、逆向超速，甚至造成黃男死亡，導致其家屬心理莫大悲痛，審酌李男曾有妨害秩序、傷害、販毒前案紀錄，也未積極與被害人家屬和解，重判李男11年徒刑。

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