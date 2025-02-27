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    非法收購堆置廢棄物熔製鋁錠牟利 判刑1年5個月、罰30萬

    謝姓業者非法收購、堆置含鋁材質廢棄物熔製成鋁錠牟利，被判刑1年5個月、罰30萬元。（資料照）

    謝姓業者非法收購、堆置含鋁材質廢棄物熔製成鋁錠牟利，被判刑1年5個月、罰30萬元。（資料照）

    2025/02/27 10:25

    〔記者李立法／屏東報導〕謝姓業者非法收購、堆置含鋁材質廢棄物並熔製成鋁錠牟利，經屏東縣環保局會同警方查獲後送辦，屏東地院依非法貯存、清除、處理廢棄物罪，判處謝男1年5個月徒刑，併科罰其所屬公司30萬元，可上訴。

    屏東縣政府環保局1年多前據報，指未具廢棄物清運、處理等相關證照的謝姓業者，卻非法收購混有鋁製品的塑膠殼或相關金屬廢棄物堆置在廠房內，並僱用阮氏等4名外籍移工將這些廢棄物置入熔煉爐內以火燃燒，熔成鋁水後再倒進模具冷卻凝固製成鋁錠，經會同警方到場查扣近20噸非法堆置的廢棄物及大批鋁錠，將謝男及現場外籍移工送辦。

    檢方偵辦後，除1名逃逸的外籍移工，其餘3名受僱謝男的外籍移工均獲不起訴處分，謝男雖辯稱他熔製的鋁錠都還沒賣出，沒有賺到錢，但檢方並不採信，依違反廢棄物清理法起訴。

    屏東地院認為檢方並未查到謝男或其所屬公司出售鋁錠獲利證據，無從沒收、追繳不法所得，但謝男及所屬公司非法堆置、處理廢棄物等犯行明確，違反廢棄物清理法46條非法貯存、清除、處理廢棄物罪，判處謝男1年5個月徒刑，併科罰其所屬公司30萬元。

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