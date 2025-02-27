謀害同居男友故佈疑陣 警察之子被判無期徒刑

餐廳李姓老闆趁同居男友服藥熟睡之際，涉嫌謀害，被高雄高分院判處無期徒刑。（記者鮑建信攝）

2025/02/27 09:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子經營無菜單料理餐廳，父親是警界出身，他因不滿同居男友分手，趁他服用安眠藥熟睡時，涉嫌在房間燒木炭，導致男友一氧化碳中毒死亡，並故佈疑陣製作同死假象，企圖誤導辦案，上午被高等法院高雄分院依殺人罪，仍判處無期徒刑。

判決書指出，2022年5月間起，被告李男與林男在對方承租的廣州一街同居。3個月後，林男因個性不和而提出分手，引發李男不滿，2人並為此經常發生爭吵，他甚至負氣一度搬離租處。

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2022年8月6日晚上，李男藉故住在林男處，發現他在隔天凌晨，服用診所開的安眠藥後，睡眠至少8至12小時還無法醒來，因懷恨他分手，乃萌生殺人意圖，並在隔天下午，騎機車外出到他開設的無菜單料理餐廳，取出木炭2包後折返，在密室內燃燒，製造一氧化碳中毒死亡假象。

李男確認林男中毒後，將所餘不多的炭盆，移至臥室內靠近廁所側，並開啟臥室落地門，自陽臺進入客廳，再服用林男安眠藥後，躺臥在客廳靠近落地窗側，故佈疑陣製造謀為同死的假象，不久即因藥力發作而昏睡。

後因林男表姊聯絡不上林男，前往租處按鈴仍未獲回應，通報警方到場破門而入，發現他陳屍床上。

高雄地院依殺人罪，判處李男無期徒刑，他不服上訴，高雄高分院上午判決駁回，尚未定讞。

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