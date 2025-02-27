虎科大宿舍區大樓凌晨火警 學生睡夢中驚醒

虎尾科技大學宿舍區內職能大樓今天凌晨1點多發生火警，火勢及時撲滅，住宿學生睡夢中驚醒，幸無人員受傷。（記者黃淑莉攝）

2025/02/27 07:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國立虎尾科技大學宿舍區內職能大樓今（27）日凌晨1點多發生火警，大樓的2樓實驗室有明顯火煙，雲林縣消防局獲報出動多輛車組及消防人員前往灌救，及時撲滅火勢，詳細起火原因有待進一步調查。

雲林縣消防局今天凌晨1點9分接獲報案，指位在虎尾工專路的虎科大宿舍區內的職能大樓2樓冒出火煙，消防人員到場了解，該棟大樓有3層樓，起火位置在2樓的飛機工程系教室燃燒，沒有人員受困。

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消防局共計派遣虎尾、土庫、斗南、二崙、二大隊車1輛消防車、1輛救護車及20多名消防員前往灌救，同步也通報台電公司人員到場協同處理，1點35分撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，起火點是為飛機系內後側材料櫃燃燒雜物，室內物品有的被燒毀有的燻黑。

宿舍區發生火警，不少學生睡夢中驚醒跑到戶外議論紛紛，學生說，凌晨聽見有多輛消防車開進宿舍區到跑到廣場查看是職能大樓火災，還好火勢很快撲滅。

起火教室內物品被燒毀或燻黑。（雲林縣消防局提供）

虎尾科技大學宿舍區內職能大樓今天凌晨1點多發生火警，火勢及時撲滅，住宿學生睡夢中驚醒，幸無人員受傷。（記者黃淑莉攝）

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