墾丁遊艇港出現「詭異年輕男」 接運市價6.5億大麻搶灘被活逮

兩男以墾丁遊艇港掩護運毒，行蹤詭異被盯上逮人。示意圖，圖中非犯案船隻。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/27 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台東及屏東查緝隊等單位去年10月接獲情資，販毒集團將以小型遊艇接運大麻，查獲31歲劉姓男子駕駛小型遊艇載運389公斤大麻花企圖搶灘上岸。查緝人員透露，這些年輕人以經常有遊艇進出的墾丁後壁湖遊艇港掩護，行跡不像正常遊艇使用者，早就盯上他們。

31歲劉姓男子負責租駕遊艇，32歲許姓男子監控，與不明人士在海域用防水袋包裝毒品，以繩索拋上遊艇。專案小組在屏東縣車城鄉後灣地區近海攔截遊艇，查獲劉、許兩人，及市值約6億5000萬元的第二級毒品大麻花。循線追查葉姓共犯等5人，全案依違反《毒品危害防制條例》移送屏東地檢署偵辦。

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販毒集團安排劉姓男子超過半年前就將遊艇停在後壁湖遊艇港，遊艇港以遊艇愛好者及當地營業載客出遊居多，劉男年紀、作息都不像，海巡人員很快發現有異。去年10月16日，劉男突以學習遊艇為由搭載許姓男子出海，神情緊張，行蹤詭異，立刻被海巡單位鎖定。

查緝人員透露，近期經常有年輕人被吸收成為這類走私者，看準屏東綿長海岸線，但前幾年就曾破獲漁筏走私480公斤K他命從恆春入境，遇海巡人員登船檢，緊急丟包海面。海巡人員對於陌生漁船或遊艇進出相當注意，試圖從外海丟包搶灘等手法，在外海就會先被鎖定或登檢。

海巡說，這起案件的大麻花若製成大麻菸，可提供約70多萬人吸食，一旦成功闖關流入，將嚴重戕害國人身心健康，危害社會秩序。

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