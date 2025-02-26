雄警員郭忠益辦理採購節省公帑上千萬 獲頒廉潔楷模

高雄市警員郭忠益獲頒廉潔楷模。（高雄市警察局提供）

2025/02/26 23:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府25日召開市政會議，市長陳其邁頒獎表揚113年度廉潔楷模，高雄市政府警察局交通警察大隊警員郭忠益執行職務「節省公帑，著有績效或貢獻」，在各局處薦送的眾多廉潔楷模候選人中脫穎而出。

陳其邁說，為鼓勵員工廉潔自持，崇法務實，每年由各局處舉薦具有廉能事蹟之員工參加審核評比，選拔廉潔楷模；今年由市警局交通大隊警員郭忠益獲得榮耀，接受市長表揚。

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市警局指出，郭忠益負責全高雄市各項交通業務，辦理採購案多針對發生交通事故之路口所需設備，郭忠益承辦該大隊採購案，112年度經手共計39案，核銷金額總計1億1845萬餘元，郭員對各採購案均秉持公平、公正、公開原則辦理。

此外，針對個案需求謹慎規劃設計後始進行採購，全年度節省公帑高達3711萬餘元，堪為公務人員廉潔典範。

高雄市警察局長林炎田對於採購人員除遵循採購相關規定外，格外注意在不影響採購效能狀況下為機關節省經費深表肯定，並期許機關同仁於本質業務上認真負責、為民服務外，也能將「廉潔楷模」優良事蹟列入標竿典範，在公務崗位上以端正自持及奉公守法的態度戮力為市民服務，共同維護警察局廉能形象。

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