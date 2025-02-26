南投男酒駕撞死婦人 這2原因獲緩刑5年

林姓男子酒駕撞死人，南投地院判刑2年，緩刑5年。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/26 23:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣26歲林姓男子酒後騎機車返家，途中追撞步行婦人，造成婦人傷重死亡，該案由國民法官參與審判，參酌林男坦承犯行，已給付部分賠償金，且林婦在車道上並排行走為次要肇因，南投地院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪名，判刑2年，宣告緩刑5年。

26歲林姓男子在便利商店工作，去年1月中旬某日凌晨1點多，與女性友人到南投縣埔里鎮一處公園的涼亭喝啤酒聊天，兩人聊到快凌晨5點才散會，而林男邊聊邊喝了6罐啤酒。

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林男帶著酒意騎機車返家途中，在市區一條道路追撞外出走路運動的婦人，該婦人倒地不起，經送醫救治，婦人最後因顱骨骨折合併創傷性顱內出血，導致中樞神經衰竭而死亡。

林男在員警到場後即坦承是他撞到婦人，而員警對他進行吐氣酒精濃度測試，酒測值達0.61毫克，被移送南投地檢署偵辦，檢方提起公訴，而該案也由南投地院交由國民法官參與審判。

國民法官認為，林男因酒後注意力、操控力下降，未注意車前狀況而追撞同向婦人，致其傷重不治，讓被害人家屬遭受以抹滅的傷痛。

不過，林男在車禍發生後，員警一到達就承認是他撞到婦人，林男酒駕是肇事主因，婦人在車道上並排行走是肇事次因。而林男已與死者家屬達成調解承諾分期賠償，並已給付部分賠償金，南投地院國民法官法庭判處林男有期徒刑2年。

國民法官法庭考量林男沒有犯罪前科，且與被害人達成調解，經此科刑教訓當知警惕，因此宣告緩刑5年。

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