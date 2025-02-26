2/26 今彩539頭獎開5注！480萬獎落桃園、台中、新竹、台東

26日開獎的第114000052期今彩539頭獎開出5注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/26 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2月26日開獎的第114000052期今彩539頭獎開出5注，由桃園市龜山區龍華里龍興街9號1樓的「如意彩券行」、台中市大甲區順天里蔣公路125號1樓「發財峯彩券行」、新竹縣新豐鄉建興路2段698號1樓「金多星彩券行」、桃園市桃園區東埔里正康二街54號「億萬來投注站」、台東縣台東市豐田里中興路4段666號1樓「金富發彩券行」開出。

第114000052期今彩539中獎號碼為「03、11、24、27、36」。頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共313注中獎，每注可得2萬元；參獎共8985注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2180注中獎，每注可得50元。

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第114000052期39樂合彩中獎號碼為「03、11、24、27、36」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9187注中獎，每注可得1125元。

第114000052期3星彩中獎號碼為「722」。壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第114000052期4星彩中獎號碼為「6502」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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