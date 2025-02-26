台中Gucci哥藏毒心虛 遇警臉發白手滑掉地自爆

警方查扣裝有K他命殘渣的透明小罐子。（警方提供）

2025/02/26 22:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子昨凌晨穿著時尚Gucci外套開車行經北區路口，被巡邏車上智慧辨識系統鎖定疑異常攔下時，他因藏毒心虛臉色蒼白，緊張得手都在抖，還語無倫次試圖矇混，此時突然手滑，從身上掉出一個裝有K他命殘渣透明小罐子，瞬間被眼尖女警識破「就是裝那個的」，當場人贓俱獲。

台中市第二分局文正派出所員警蔡尚儒、余珮毓，昨凌晨巡經北區中華路、篤行路口時，發現前方一輛由24歲賴男駕駛的轎車，被巡邏車上的智慧辨識系統通報為疑似AB牌車輛，員警隨即趨前攔查並要求賴男出示證件受檢，賴男一下車渾身緊繃，臉色發白，嘴裡還念念有詞：「這車是租的，什麼都沒有！」

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但就在他手忙腳亂試圖配合盤查時，口袋裡突然「啪」的一聲，只見一個裝有白色物品的透明小罐子掉到地上，員警蹲下撿起罐子，輕輕一嗅馬上皺起眉頭：「這不是裝那個的嗎？」賴男瞬間語塞，被抓包的表情雖無比尷尬，還是連忙擺手否認：「這…這什麼我也不知道！現在身上真的沒有東西！」

為了證明清白，他甚至直接拉開外套、上衣，還翻了翻口袋，努力營造「我真的沒帶違禁品」的無辜感，但員警完全不買單直接拆穿：「你手上拿的罐子，就是裝有K他命殘渣的違禁品！」打臉，經現場檢測果然呈現陽性毒品反應，另查獲K菸2支，最後該車經查並無異常或涉及違法，但警詢後全案仍依毒品罪嫌送辦。

第二分局長鍾承志強調，吸毒可能導致視力模糊、肌肉無力，影響駕駛操作能力，增加車禍風險，如發現有人毒駕，立即撥打110或檢舉專線，保護自己與他人的安全，共同維護安全健康的生活環境。

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警方另查扣K菸2支。（警方提供）

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