收中資捏造大選民調 二審痛批記者、學者違反倫理助中共介選

二審認定退休學者蘇雲華（圖中）與記者林献元，違反職業與學術倫理，協助中共操弄假民調並介入我國總統大選。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/02/26 22:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼記者與「指動新媒體傳播有限公司」負責人的林献元，被台中地檢署指控於總統與立委選舉期間，與自稱是民調專家的退休副教授蘇雲華，接受中共官方指示，收人民幣13萬餘元（台幣58萬餘元元），捏造不實總統大選民意調查九次，觸犯反滲透法等罪名起訴；台中地院審理卻認定反滲透法不成立，僅依違反總統副總統選罷法等罪名，判處林8月徒刑，蘇4月徒刑，皆可易科罰金，高等法院台中分院今天大逆轉，認定2人觸犯反滲透法，協助中共介入我國總統大選，改判林9月徒刑，蘇6月徒刑，但都宣告緩刑。

台中地院一審認為不構成反滲透法理由，是認為檢方所指控，滲透林献元的滲透來源，隸屬中共福建省委員會「海峽導報」的幹部兼記者林靖東，此人曾申請來台採訪，林献元從事兩岸新聞採訪，與中國記者或官方新聞聯絡人，包括中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，有聯繫交換資訊，並非不能理解或想像，無法認定林献元受中共官方指揮，不構成反滲透法。

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高等法院台中分院二審卻認為，林献元於發布不實民調前，先以微信傳送民調結果給陳斌華，再由林靖東以微信帳號，撥錢至林献元微信帳戶；林献元甚至於發布不實民調前，傳送偽造的民調給林靖東，並向林靖東說「到時候數據出來，你再自己調整給我」、「你再修改」等，林献元也告訴蘇雲華「有始有終，才能請款？」，蘇也有「老師配合你！」等回應，顯示2人均具有營利的意圖，以及受滲透來源指示偽造假民調，具有直接故意或不確定故意，一審僅認為2人觸犯總統副總統選舉罷免法，檢方上訴指判決違誤，二審認為檢方上訴有理由。

二審法官強調，林献元與蘇雲華都知悉中共是主張採取非和平手段，危害我國主權，與我國武力對峙的境外敵對勢力，2人身為記者與退休大學教授，卻意圖營利而受中共滲透，偽造假民調，違反職業與學術倫理，協助中共操弄假民調，以及介入我國總統大選，誤導選民對於選情判斷，妨害總統副總統選舉投票公正、公平與純潔，兩人部分認罪，尚有悔過之心，據此宣告緩刑。

不過，二審雖宣告緩刑，但也提出附帶條件，林献元部分，褫奪公權2年，緩刑3年，條件是支付公庫30萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育3場次，蘇雲華部分，褫奪公權1年，緩刑2年，條件是支付公庫20萬元，接受法治教育2場次，全案可再上訴。

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