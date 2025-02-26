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    台南北門區農會3/4理事會生變 1理事涉賄被收押

    台南市北門區農會將在3月4日下午舉行理事會，因1名理事被羈押禁見，讓農會理事會生變。（記者楊金城攝）

    台南市北門區農會將在3月4日下午舉行理事會，因1名理事被羈押禁見，讓農會理事會生變。（記者楊金城攝）

    2025/02/26 21:43

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區農會將在3月4日下午舉行理事會，由9位理事投票選出第20屆新任理事長、聘任新任總幹事，但其中1名侯姓理事因被控在農會代表選舉時涉嫌賄選，今天（26日）被台南地方法院裁准羈押禁見，讓農會理事會生變，爭奪農會經營的兩派很可能變成4比4，3月4日理事會選舉結果備受矚目。

    第20屆北門農會選舉，農會前總幹事洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘農會總幹事，但遇到挑戰，2月15日農會會員代表選舉，選出農會代表31席，雙方陣營掌握的代表席次很接近，2月24日再舉行理、監事選舉，選出理事9席，陳柏凱一方稍占席次優勢。

    但南檢近日接獲北門區農會代表選舉涉嫌以香菸禮盒等財物進行賄選之情資，指揮南市刑警大隊、南市調查處進行蒐證，在偵辦2名農會會員後，昨天（25日）再到侯姓農會代表、理事當選人住所執行搜索，並查扣選舉人名冊等物，他涉犯違反農會法投票行賄罪嫌及個人資料保護法罪嫌，被南院裁定羈押禁見。

    地方指出，侯姓農會理事因被收押，3月4日理事會恐將無法出席，讓當天理事會投票選舉農會理事長、聘任總幹事產生變數，如果雙方4:4平手，總幹事將難產。理事長則將抽籤決定。

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