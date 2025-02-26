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    首頁　>　社會

    離奇！轎車在桃園撞爛車頭 拖回彰化又火燒車

    該輛轎車今天下午在桃園撞爛車頭，拖回彰化花壇到晚間竟又火燒車。（消防局提供）

    該輛轎車今天下午在桃園撞爛車頭，拖回彰化花壇到晚間竟又火燒車。（消防局提供）

    2025/02/26 21:16

    〔記者湯世名／彰化報導〕有夠衰！一輛轎車今天（26日）下午在桃園市發生車禍，車頭幾乎撞爛，拖吊車將其拖吊回彰化縣花壇鄉省道台1線路邊暫放，不料2個小時後突然發生火燒車，火勢一度相當猛烈，消防局據報盼員趕往灌救，所幸迅速將火勢撲滅，未釀人員傷亡，起火原因由消防局釐清中。

    彰化警分局指出，該輛轎車今天下午在桃園市發生車禍事故，由於轎車是1名桃園民眾在花壇鄉購買的二手車，因此雇用民間拖吊業者將事故車拖回花壇鄉二手車廠旁停放，沒想到2個小時後突然自燃，整輛車陷入火海。

    消防局據報派出消防車3輛、救護車1輛，消防人員8人趕往搶救，火燒車現場濃煙竄天，消防員部署水線灌救，所幸20多分鐘後將火勢撲滅，未釀人員傷亡。

    警方初步了解，該輛轎車疑是因事故造成電路故障而自燃，不過整個拖吊過程都未起火燃燒，卻在停放妥當後火燒車，實在很離奇。後續經消防分隊滅火，無其餘車輛遭波及。

    該輛轎車今天下午在桃園撞爛車頭，拖回花壇竟又火燒車，消防員搶救。（消防局提供）

    該輛轎車今天下午在桃園撞爛車頭，拖回花壇竟又火燒車，消防員搶救。（消防局提供）

    該輛事故轎車今晚在花壇鄉火燒車，消防員全力灌救。（警方提供）

    該輛事故轎車今晚在花壇鄉火燒車，消防員全力灌救。（警方提供）

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