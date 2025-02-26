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    中國權宜輪涉拖斷台澎海纜 中籍船長收押禁見、7船員限制住居

    多哥籍貨輪「宏泰58」疑似故意破壞台澎第三海纜，南檢偵辦後，認定中國籍王姓船長罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘7名中國籍船員限制住居、禁止出境與出海，並施以科技監控，持續調查案情背景。（海巡署提供）

    多哥籍貨輪「宏泰58」疑似故意破壞台澎第三海纜，南檢偵辦後，認定中國籍王姓船長罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘7名中國籍船員限制住居、禁止出境與出海，並施以科技監控，持續調查案情背景。（海巡署提供）

    2025/02/26 20:38

    〔記者王捷／台南報導〕南檢偵辦中國權宜輪、多哥籍貨輪「宏泰58」破壞台澎第三海底電纜案，經訊問後，認定王姓中國籍船長涉違「電信管理法」且有逃亡、串供、滅證的疑慮，向台南地方法院聲請羈押禁見；7名中國籍船員則是責付海巡署，找適當處所限制住居，並以電子設備監控。

    南檢表示，25日接獲海巡署通報，載有8名中國籍船員的「宏泰58」貨輪在台南將軍漁港西北方海域破壞台澎第三海纜，立即指派主任檢察官李駿逸、檢察官徐書翰指揮海巡署第四海巡隊等專案小組偵辦。

    對於「宏泰58」為何要匿名船名自動辨識系統AIS、停留在將軍漁港外海3天之久，無視海巡署的7次警告，王姓船長未說明清楚。

    經檢方訊問，王姓船長涉嫌毀損海纜相關設施罪嫌重大，並具潛逃、串供、滅證風險，因此向法院聲請羈押禁見；其餘7名中國籍船員雖同涉該罪，但檢方認為無羈押必要，已命限制住居，禁止出境、出海，並透過科技設備進行監控。

    專案小組將持續調查「宏泰58」貨輪的航行紀錄、AIS數據、通聯記錄，釐清其滯留海域、破壞海纜的具體動機與背景，不排除與中國「灰色地帶行動」有關，後續調查結果將適時對外說明。

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