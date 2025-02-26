「和安行」前董事長盛寶嘉座車遭裝GPS 徵信業者辯：在小便

「和安行」前董事長盛寶嘉座車遭裝GPS，台北地院今開庭，李男否認犯行，示意圖。（資料照）

2025/02/26 20:25

〔記者張文川／台北報導〕名列台灣5大藥品代理商的「和安行」，前年爆發股權之爭時，時任董事長盛寶嘉的座車遭徵信業者李榮全偷裝GPS企圖跟監，台北地檢署查無共犯及幕後指使者，依妨害秘密罪嫌起訴李男，台北地院今開庭，李男否認犯行，稱當天他去停車場是因尿急，才躲在盛女的車子後面小便，否認偷裝GPS。

盛寶嘉方人員指出，盛寶嘉最近發現自己又遭不明人士跟監，很擔心自身安全，而全案的犯罪動機及幕後委託者迄今仍不明，盛寶嘉最近又遭不明人士跟監，身心受到極大壓力，希望檢警查明幕後黑手。

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李榮全2013年就曾被控，受華南金控董事林知延等人委託，在其前妻「新光公主」吳欣盈的座車內非法安裝GPS，最終被依非法竊錄他人非公開活動罪，判處拘役20天定讞。

「和安行」於1974年由創辦人盛維恩，以及藥品代理商「禾利行」鄭家合資開設，盛維恩過世後由長女盛寶嘉接手，2022年兩大股東傳出股權之爭，前年6月董事會有不明人士到場，9月盛寶嘉發現她的座車遭安裝GPS追蹤器。

北檢調查，前年9月19日中午，李榮全到北市中山區的大樓地下停車場，在盛寶嘉座車旁徘迴，趁機將GPS吸附在她座車的排氣管上；正好經過的大樓總幹事認為李形跡可疑，通報該公司員工錄影蒐證，隨後查獲GPS追蹤器，報警送辦。李男全盤否認犯案。

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