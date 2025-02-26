金管會建議ATM提款轉帳需露全臉 黃偉哲：有助打詐、追蹤車手

對於ATM提款轉帳需露全臉的打詐建議，台南市長黃偉哲表態支持。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/26 20:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣詐騙猖獗，金管會邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，建議包括民眾在ATM提款、轉帳需要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等）等防詐措施。台南市長黃偉哲表示，未來如採用此作法，對於政府打詐、追蹤詐騙集團車手應有一定幫助，呼籲銀行業與政府攜手合作，一起守護民眾財產安全。

黃偉哲表示，因詐騙集團雇用車手取款常會以口罩、安全帽遮掩，如未來改採未露出全臉即無法使用ATM提款、轉帳，應有助於警方追查車手身分，對於詐騙車手也有一定嚇阻作用，此建議作法樂觀其成。

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南市府召開2月份治安會報，黃偉哲也公開表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，成功攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元。黃偉哲強調，市府未來也會與檢警、金融機構加強合作，齊心協力共同攔阻詐騙，守護民眾財產安全。

據了解，金管會昨（25日）邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，3點建議，包括使用ATM提款、轉帳需露出全臉，未露出全臉即無法使用ATM該功能；定存大額解約匯出洽第3人；新增警示帳戶兩大監控指標並定期揭露，就涉嫌詐欺可疑帳戶提出控管措施等。

南市今年1月份打詐成果。（台南市府提供）

南市府召開2月份治安會報，黃偉哲（中）表揚今年1月份金融及超商阻詐有功人員。（台南市府提供）

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