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    神祕鞋印露餡！彰化警查通緝犯赫見「屋頂洞人」 飲料瓶裝尿

    彰化警方追查邱姓通緝犯，追查多日發現，邱男返家後便躲在屋頂與輕鋼架的夾層中，吃喝拉撒睡都在隔板。（民眾提供）

    彰化警方追查邱姓通緝犯，追查多日發現，邱男返家後便躲在屋頂與輕鋼架的夾層中，吃喝拉撒睡都在隔板。（民眾提供）

    2025/02/26 20:03

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化警方追查邱姓通緝犯，但常常追到家門口，邱男就彷彿變魔術般地消失無影無蹤，警方近日再獲線報邱男躲藏家中，率隊入內逮捕仍找不著，只好尋著牆壁摸索是否有「暗室」，發現牆上有一神祕鞋印，於是「往上」搜索，果然在頂樓夾層的輕鋼架上發現邱男，一旁還有十幾瓶用寶特瓶裝的尿，儼然已躲避多時。警方訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

    今年2月上旬，彰化田尾、溪州等地，發生多起農用噴霧機、抽水馬達不翼而飛事件，因正值播種農忙時節，農民氣得只好自掏腰包重新購置機具，事後北斗警分局接獲報案追查，發現是一對邱姓父子夥同林男犯案所為，不過前往邱男住處拘提時卻常找不到人，令警方質疑，邱男會憑空消失術。

    北斗警分局表示， 初步調查，邱男（48歲）因案被通緝，也因缺錢花用，於是找來邱子（26歲）及林姓友人，騎著機車到處犯案，眾人鎖定偏僻的工寮或農地，趁四下無人時偷竊，事後再拿去變賣、買毒等。

    警方指出，2月13日當天下雨不斷，研判邱男應躲藏於家中，於是申請拘票前往拘提，可是還是找不到人，不過這次警方有備而來，尋著牆壁摸索是否有「暗室」，最後在玄關處發現牆上有一神祕鞋印，於是往上搜索，果然在屋頂跟輕鋼架中夾層發現邱男，躺在一張單人床上，一旁散落吃剩的食物，跟數十瓶寶特瓶，仔細一看竟然是裝著尿。

    警方說，邱男曾因偷竊等案，一年就被抓了3次，事後又被放回，對於警方追緝已經練出躲藏本領，得知被通緝後選擇冒險躲在輕鋼架上，並只用一木梯出入僅60公分高的夾層，使用完就收納在輕鋼架上，下方根本無痕跡，因此每次警方到其住所都找不到人，研判躲藏夾層至少數月，吃喝拉撒睡都在隔板上，根本是「屋頂洞人」，不過法網恢恢，仍遭警方識破被逮，證明歹路不可行。

    警方在輕鋼架夾層中發現邱男，一旁還有十幾瓶用寶特瓶裝的尿。（民眾提供）

    警方在輕鋼架夾層中發現邱男，一旁還有十幾瓶用寶特瓶裝的尿。（民眾提供）

    警方追捕邱男爬上輕鋼架上夾層，不堪重量一度崩塌，相當危險。（民眾提供）

    警方追捕邱男爬上輕鋼架上夾層，不堪重量一度崩塌，相當危險。（民眾提供）

    邱男躲在輕鋼架上，只用一木梯出入夾層。（民眾提供）

    邱男躲在輕鋼架上，只用一木梯出入夾層。（民眾提供）

    彰化警方追查邱姓通緝犯，經常追到家就消失，經查才發現竟躲在屋內天花板的輕鋼架上。（民眾提供）

    彰化警方追查邱姓通緝犯，經常追到家就消失，經查才發現竟躲在屋內天花板的輕鋼架上。（民眾提供）

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