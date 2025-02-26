24車遭「水泥包膜」！桃園青埔建築工地灌漿爆模 建管處開罰

桃園青埔高鐵特區新建案疑灌模崩，計有24車慘遭水泥襲擊。（取自臉書粉專「桃園郡」）

2025/02/26 19:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青埔高鐵特區一處建築工地，昨日中午進行混凝土灌漿作業時疑似模板承受不住壓力導致出現「爆模」，大量混凝土溢出波及鄰近停車場，經清查共造成24輛汽車覆蓋厚厚水泥因此受損。桃園市政府建築管理處（26）日會同勞動檢查處進行聯合稽查，依建築法裁處監造、承造人9萬元罰鍰。

建管處長莊敬權表示，經勘查結果顯示，事故工地在頂樓裝飾柱灌漿施工過程中，疑因模板支撐系統強度不足，無法承受新灌注混凝土的壓力，導致模板爆模，混凝土向外傾瀉，波及工地外停車場多輛車輛。市府已要求工地除了進行現場清理及緊急處置外，也必須積極與受損車主協商賠償事宜。現場模板已經緊急修復完成，已要求工地務必在灌漿前加強檢查。

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莊敬權提到，此類施工意外對公共安全影響甚鉅，呼籲各建築工地應確實落實工程施工安全自主檢查，尤其在混凝土灌漿等高風險作業前，必須仔細檢視支撐系統強度是否足夠。建管處也提醒市民，若發現工地有任何安全疑慮，可透過1999市民專線通報，市府將立即派員處理，共同維護市民生命財產安全。

桃園青埔建築工地灌漿爆模，建管處稽查後開罰。（桃市建管處提供）

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